Bolletta del gas torna a salire | ad aprile aumento del 22 | 4% Si fa sentire la riduzione graduale degli aiuti decisa dal governo

Dopo tre mesi di tagli lagas torna a crescere per i consumi di aprile delle famiglie che si trovano sul mercato tutelato con tariffe fissate dall'Arera. Un aumento annunciato, dopo la parziale riduzione degli ...Dopo 3 mesi di riduzioni, lagas sul mercato tutelato è tornata a crescere. Per i consumi di aprile segna un +22,4% rispetto a marzo. A cosa è dovuto l'aumento delle bollette L'aumento è ...Lo dimostra l'aggiornamento delle tariffegas da parte di Arera: per gli utenti sul mercato tutelato lacresce+22,4%. In tal modo, la spesa per il gas della famiglia tipo nell'anno ...

Addio al sussidio, la bolletta del gas torna a salire. Arera: «Aumenti in arrivo del 22,4%» leggo.it

Ma le associazioni dei consumatori sono partite comunque all’attacco del governo. E il Mef si è affrettato a chiarire ... «Tuttavia», ha puntualizzato il ministero «l’ultimo decreto contro il caro ...Il prezzo del gas all'ingrosso diminuisce del 3%, ma le bollette per i consumatori salgono del 22,4% (sul mercato tutelato). È un paradosso, ma la spiegazione ...