Boccia Pd | ' Il dl Primo Maggio è finanziato dai più poveri | è una provocazione'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) "Quella del 1è stata una, perché per la destra è una ricorrenza di sinistra mentre questa data è un patrimonio di tutti come insegna la Dichiarazione universale dei diritti umani ...

Francesco, capogruppo del PD al Senato, in un' intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno inchioda il governo Meloni alle proprie responsabilità. "Bisognava intervenire portando nelle tasche dei ......degli associati saranno al centro dei due convegni "La Cassa incontra gli iscritti" ildei ... parteciperanno Stefano Distilli, Presidente di Cassa Dottori Commercialisti ; Federico, ......tempo, restando poi però negli spogliatoi nella ripresa. Se fai finali senza vincerne una vuol dire che in generale la Juventus da quel punto di vista ha un problema'. Juve, Vierchowod...

Lavoro, Boccia: «Il decreto ora accresce la precarietà dei giovani» Partito Democratico

Boccia (Pd) attacca il governo: «Il decreto 1 maggio viene finanziato con tagli ai più poveri: un padre di famiglia con assegno di inclusione e un disabile in casa, se dice no a un contratto di sommin ...Sintesi dell'intervista di M.De Feudis tratta da La Gazzetta del Mezzogiorno «Un padre con assegno di inclusione e un disabile in casa, se dice no ad un contratto, perde anche l'assegno. Una norma abe ...