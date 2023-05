Bnl | utile lordo trimestre sale a 106 milioni di euro

(gruppo Bnp Paribas) chiude il primo trimestre con unante imposte di 106 milioni di euro, "in considerevole aumento (+63,1%) rispetto al primo trimestre 2022". E' quanto si legge nella nota ...... perdendo la finale del doppio dell'Opendella Sardegna giocato proprio al Tc Cagliari. "Poter ... Tutto ciò - chiude - diventerà una preziosa occasione di formazione,per crescere e arricchire ...Invece per gli Internazionalid'Italia a Roma e per il Roland Garros di Parigi le speranze ci ... L'amarezza c'è ed è grande, ma èsfogare il momento di delusione e poi ripartire decisi". ...

BNL, utile ante imposte balza a 106 milioni di euro nel primo trimestre Borsa Italiana

Bnl (gruppo Bnp Paribas) chiude il primo trimestre con un utile ante imposte di 106 milioni di euro, "in considerevole aumento (+63,1%) rispetto al primo trimestre 2022". (ANSA)