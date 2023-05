Blanco e il palco di rose distrutto | Procura chiede l' archiviazione ' I motivi? Massimo riserbo' Il Codacons | ' Ci opporremo'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tanto rumore per nulla: dopo settimane, anzi mesi, di critiche, esposti e indagini, per il cantante, colpevole di aver preso a calci un'installazione dirosse suldi Sanremo , ...

Amadeus sentito dalla Digos per la follia dia Sanremo: l'indagine suldevastato, il papà: 'Contro mio figlio iniziativa mai vista prima, così al Festival non ci andrà più nessuno'...Per il danneggiamento aggravato della composizione floreale suldell'Ariston, la procura di Imperia ha chiesto l'archiviazione dell'artista. Nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, a causa di problemi tecnici il 20enne aveva sfogato in diretta ...Sanremo 2023,ha problemi con l'audio e distrugge ilLE IMMAGINI DELLA SERATA Fotogallery - Le emozioni della terza puntata dell''Isola dei Famosi' INDISCRETI Isola dei Famosi, Cristina tra le 'grinfie'...

Blanco e il palco di rose distrutto, Procura chiede l'archiviazione. «I motivi Massimo riserbo». Il Codacons: leggo.it

Tanto rumore per nulla: dopo settimane, anzi mesi, di critiche, esposti e indagini, per il cantante Blanco, colpevole di aver preso a calci un'installazione di rose rosse sul palco di ...Per Blanco il caso del palco devastato all'ultimo Festival di Sanremo può considerarsi chiuso. La Procura di Imperia ha infatti depositato la richiesta di archiviazione nel confronti del cantante che ...