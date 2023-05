c'è anche Minaera stato invitato per presentare il nuovo singolo 'L'Isola delle rose', ma a un certo punto dell'esibizione, dopo la mezzanotte, aveva cominciato a dare in escandescenze, ...Mi sonochi fossero queste donne , come si immaginavano il loro futuro e quello dei loro ... come Giuseppe Puglisi, Piero Zuccaro, Piero Guccione, Giovanni La Cognata e Giovanni, e ..., cosa aveva detto Luciana Littizzetto a sua mamma. Sulla questione, dibattuta per giorni, è ... Ti sei sentita mortificata per lui e per te , colpevole al posto suo, ti sarailavrò ...

Blanco, chiesta l'archiviazione per i calci alle rose al Festival di Sanremo TGCOM

Per Blanco il caso del palco devastato all'ultimo Festival di Sanremo può considerarsi chiuso. La Procura di Imperia ha infatti depositato la richiesta di archiviazione nel confronti del cantante che ...La Procura di Imperia ha depositato la richiesta di archiviazione nel confronti del cantante Blanco, indagato con l'accusa di danneggiamento per aver distrutto a calci il "giardino ...