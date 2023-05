Bitcoin | commissione di transazione al massimo di 3 anni | c’è una forte domanda

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Care Sentinelle, il mondo delle criptovalute è in continuo movimento, e oggi vi parliamo di un fenomeno interessante che ha riguardato(BTC) negli ultimi giorni. Ladidella reteha toccato ildegli ultimi tre, segno evidente di unadi rete. Il prezzo di BTC ha mostrato una notevole volatilità nell’ultima settimana, con un tentativo di superare la soglia dei $30.000 che però si è concluso con un rifiuto, portando il valore a oscillare intorno ai $28.500. Supporti e ResistenzeBTC/EUR (fonte: BTCSentinel.com)Ladi, però, è salita vertiginosamente, raggiungendo livelli mai visti dal luglio 2021. Secondo ...

