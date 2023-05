Biden sceglie il nuovo ambasciatore americano a Roma | è Jack Markell | uomo di fiducia del presidente

Sessantatré anni a novembre, con due mandati da governatore del Delaware, lo stato che il presidente Usa Joeha rappresentato al Senato per 36 anni prima di diventarne vicepresidente con Barack ...Secondo fonti vicine al dipartimento di Stato, il presidente Usa avrebbe scelto chi sarà il prossimo ambasciatore in Italia: Jack Markell The postun suo fedelissimo come prossimo ambasciatore Usa in Italia appeared first on ...L'Amministrazioneha condotto attivamente una campagna per sradicare ciò chedi chiamare 'disinformazione', per includere coloro che presumibilmente condividono con i terroristi '...

Jack Markell sarà il nuovo ambasciatore Usa in Italia: Biden sceglie l’uomo del «suo» Delaware Corriere della Sera

Con la sua nomina, il presidente statunitense avrà così dato una guida politica a tutte le ambasciate nei Paesi del G7, due anni e tre mesi dopo aver prestato giuramento sulla scalinata del ...Jack Markell sarà il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, come riportano alcuni media statunitensi. Sessantatré anni a novembre, con due mandati da governatore del ...