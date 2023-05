Biden invierà 1 500 soldati al confine con il Messico

Italia L'Italia ha confermato chea rappresentare il Paese il presidente Sergio Mattarella ,... Stati Uniti Il 3 aprile il presidente Joeha chiamato personalmente re Carlo III per ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha acconsentito ieri a concedere ulteriori garanzie di protezione strategica alla Corea del ... Washingtonsottomarini a propulsione nucleare in Corea ...Pechinoun suo rappresentante in Ucraina per lavorare a 'una soluzione politica della crisi'... La notizia era stata ripresa dalla Bild 19.30: 'Usa e Corea Sud a fianco di popolo ucraino' ...

Biden invierà 1500 soldati al confine con il Messico Ticinonline