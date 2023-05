' Biden ha scelto il nuovo ambasciatore in Italia | Jack Markell'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Joeavrebbe individuato ilin: secondo indiscrezioni rimbalzate a Washington, si tratterebbe di, 62 anni, attualeall'Ocse ed ex governatore ...

Joeavrebbe individuato il nuovo ambasciatore in Italia: secondo indiscrezioni rimbalzate a Washington, si tratterebbe di Jack Markell, 62 anni, attuale ambasciatore all'Ocse ed ex governatore dal ...5.25haambasciatore Usa a Roma Joeavrebbe individuato il nuovo ambasciatore in Italia: secondo indiscrezioni rimbalzate a Washington, si tratterebbe di Jack Markell, 62anni, attuale ...Ambasciatore Usa a Roma, arriva l'ex governatore vicinissimo aha fatto la sua mossa diplomatica , colmando un vuoto che durava ormai da troppo tempo,il nuovo ambasciatore degli Usa a Roma . La Casa Bianca è vicina all'ufficializzazione della nomina.

'Biden ha scelto l'ambasciatore in Italia, Jack Markell' Agenzia ANSA

Jack Markell sarà il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, come riportano alcuni media statunitensi. Sessantatré anni a novembre, con due mandati da governatore del ...ROMA - È Jack Markell (62) il nuovo ambasciatore USA a Roma scelto dal presidente Joe Biden.Si tratta dell'attuale ambasciatore all'Ocse ed ex governatore dal 2009 al 2017 del Delaware, lo Stato del p ...