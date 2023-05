Biden come Trump | militari al confine col Messico

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Era l’8 giugno 2021, a soli sei mesi dall’inizio dell’amministrazione, quando Kamala Harris – direttamente dal Guatemala in occasione del suo primo viaggio all’estero – intimava i migranti latini a non venire negli Stati Uniti. Un messaggio che poteva uscire dalla bocca di un repubblicano qualsiasi, di un Ron De Santis, di un Donaldsicuramente. E che invece arrivava per filo e per segno da una delle maggiori esponenti di quella sinistra progressista e radical chic, che ormai da anni trova terreno fertile nel Partito Democratico americano. Ebbene, vi ricordatereagirono i giornali – italiani e non – ad una delle proposte cardine del programma elettorale 2016 di Donald, ovvero la costruzione di un muro col? Inutile ricordarlo: accuse di razzismo, xenofobia, di pericolo ...

Chung ha aggiunto che, spacchettando i documenti all'ufficio dial PennCenter di Washington, non aveva visto nulla che potesse essere consideratomateriale classificato. La donna ha ...Motivo per cui l'arrivo del nuovo rappresentante del governo statunitense potrebbe essere considerataun segnale della volontà didi stringere i bulloni con Roma, anche per scongiurare il ...Dall'altra, ci sono grossi incentivi che l'amministrazionedà a chi produce auto elettriche ... e agli altri sussidi per i produttori che hanno una sede negli USA,appunto Polestar. Quindi, ...

Usa, fonti: Biden sceglie Jack Markell come ambasciatore a Roma TGCOM

Il nodo Mediterraneo, con le rotte dei migranti e gli equilibri del Nordafrica. E poi la Cina, con le incognite attorno al rinnovo della Via della Seta, la partnership tra il governo italiano ...L'ambasciatore americano in Italia appena nominato non è una figura di sola rappresentanza ma uomo di potere forte. Buon interlocutore per il ...