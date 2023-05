(Di mercoledì 3 maggio 2023) Fabrizioha parlato di, attaccante dell’Inter autore di una doppietta contro la Lazio e recentemente accostato al Manchester United (vedi articolo).– Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio. “di: – Quello “in crisi” perché “non segna da 3 partite” e “cosa accade a #?”. – Quello che “3 gol in 2 partite, l’Inter prova a resistere: lo vogliono il Manchester, i Lakers, il FestivalBar, mio zio”. Occhio a mio zio“. Fonte: Twitter FabrizioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Dopo il tris dic'è spazio anche per il Tweet euforico del giornalista Fabrizio: "È tornata la Lu - La". Mentre Giuseppe è ancora arrabbiato: "Ci voleva così tanto vincere una partita......settimane tra i giocatori maggiormente in difficoltà in maglia Inter c'è stato senza dubbio... Grande Toro", scrive il giornalista Fabrizio. "Assist e gol: è stata una serata perfetta", ...Le ultime indiscrezioni sul partner diin attacco vedrebbero in vantaggio Dzeko su Lukaku e ne dà conferma lo stessocon il suo messaggio su Twitter. Ecco cosa ha scritto: Tante le ...

Biasin: «Lautaro Martinez, mediaticamente parlando esistono 2 tipi» Inter-News.it

"Si discute della festa del Napoli, c’è a chi non sta bene, c’è chi gode, c’è chi “è stata la mano di Dia!” e se la ride. E un po’, francamente, ride di se stesso perché non c’è cosa più bella di una ...IMPORTANZA – Fabrizio Biasin confida nelle scelte del tecnico nerazzurro: «A Inzaghi interessa la Coppa Italia, questa è la formazione che ha funzionato di più in stagione. I tempi si possono allungar ...