Berlusconi | Tajani | a convention Fi ci sarà | è lui leader centrodestra

, ha detto ancora, "è pieno d'idee, di consigli, ci guida, perché la guida del movimento politico Forza Italia si chiama Silvio, è lui che dà le indicazioni".- ..."Vedremo in quale forma" "Alla convention di Forza Italia tornerà Silvio". Così Antonioa Stasera Italia su Rete4. "Vedremo in quale forma. Ci saranno esponenti del Ppe e centinaia di giovani". "La presidente Meloni sarà a Washington prima dell'estate. ...Migliora il quadro clinico di Silvio, ricoverato al San Raffaele di Milano dal 5 aprile scorso ma ancora non c'è aria di ... però, a cominciare dal coordinatore nazionale Antonio, oggi ...

Silvio Berlusconi, l'ultimo bollettino. Tajani: quando potrà essere dimesso Il Tempo

(Adnkronos) - "Alla convention di Forza Italia tornerà Silvio Berlusconi". Così Antonio Tajani a Stasera Italia su Rete4. "Vedremo in quale forma. Ci saranno esponenti del Ppe e centinaia di giovani".“È lui la nostra guida, non ci sono aspiranti leader dopo Berlusconi, è lui che ci ha portato alla vittoria, anche questo governo è frutto di quella intuizione del 1994”, ha poi ribadito Tajani. Berlu ...