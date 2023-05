(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) – “sta meglio, ho parlato con lui ieri sera, stamente migliorando, sta preparando il suo intervento alla manifestazione di venerdì e sabato prossimo a Milano”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio, ad ‘Agorà’ su Rai 3, in vista della convention di. “Mi auguro che possa lasciare il San Raffaele nei prossimi giorni. E’ pienamente impegnato con la testa, le idee, le proposte e ci incalza e ci riempie di idee e suggerimenti. Dal San Raffaele ci dà le giuste indicazioni per lavorare nella direzione di tagliare le tasse ai cittadini”, ha aggiunto. “Sono io che ho voluto fortemente questa manifestazione per dimostrare cheè attorno a. L’...

è la nostra guida e non ci sono aspiranti leader dopo di lui". Così il ministro degli Esteri, Antonio, ad Agorà. "E' lui che ci ha portato alla vittoria e anche questo governo è ...

Berlusconi, Tajani: "Continua a migliorare, lui unico leader Forza Italia" Adnkronos

Il ministro Tajani rassicura sulle condizioni di Berlusconi: "Sta meglio, ho parlato con lui ieri sera, sta preparando il suo intervento per la manifestazione che si svolgerà a Milano, ci sarà il suo ...Il leader di Forza Italia, forse dimesso tra 48 ore al San Raffaele, starebbe molto meglio e sembra in grado di tornare a un ruolo attivo in politica ...