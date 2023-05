Berlusconi | Ronzulli | ' scalpita per lasciare ospedale | ci sta chiamando tutti'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “Il presidenteper uscire dall'e stanoi per avere dettagli sulla manifestazione di Milano. Ma la salute viene prima di tutto. Noi, ovviamente, ci auguriamo che possa intervenire, in qualsiasi forma, nel corso della due giorni: saremo lì in tanti per far sentire al Presidente il nostro affetto e andare avanti con il lavoro, comeci insegna e ci chiede”. Così a Start su Sky Tg24 la presidente dei senatori di Forza Italia Licia

...QUANTO DURA IL TAGLIO DEL CUNEO ) 'Assurdo paragonere al provvedimento del governo Renzi'... approfondimento Taglio cuneo fiscale, Calderone: impegno per mantenere riduzione '...... nel panel, è riservato ai fedelissimi di Marta Fascina, la compagna di, ovvero i ... composta fra gli altri da Licia(capogruppo al Senato), Alessandro Cattaneo (ex capogruppo alla ...... attaccando la coordinatrice lombarda di Forza Italia Licia, accusata di aver bloccato la ... Fontana,, io ci pensavo due o tre ore, quindi in quella condizione avrei valutato, ...

Berlusconi: Ronzulli, 'scalpita per lasciare ospedale, ci sta ... Civonline

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il presidente Berlusconi scalpita per uscire dall’ospedale e sta chiamando tutti noi per avere dettagli sulla manifestazione di Milano. Ma la salute viene prima di tutto. N ..."Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante consentendo la prosecuzione in degenza ordinaria delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica". È ...