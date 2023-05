Berlusconi resta per ora al S Raffaele | cure in degenza ordinaria

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Silvioancora, per il momento, al San: nel bollettino diffuso dall'ospedale non si fa alcun riferimento alle dimissioni del leader di Fi ma si spiega che lesono ormai riferite solo alla leucemia e non più alla polmonite. "Il quadro clinico generale del Presidente Silvioè stabile e confortante consentendo la prosecuzione, in, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica", si legge nel bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

'Il presidentescalpita per uscire dall'ospedale e sta chiamando tutti noi per avere dettagli sulla manifestazione di Milano, ma la salute viene prima di tutto', ha dichiarato Licia ...- Il ricovero al San Raffaele durerà ancora qualche giorno, dicono i medici. Ronzulli: 'Lui scalpita per uscire'Milano, 3 mag. Silvioancora, per il momento, al San Raffaele: nel bollettino diffuso dallospedale non si fa alcun riferimento alle dimissioni del leader di Fi ma si spiega che le cure sono ormai riferite ...

Berlusconi al momento resta in ospedale. Quadro clinico stabile e confortante - ItaliaOggi.it Italia Oggi

“Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante, consentendo la prosecuzione ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per ...