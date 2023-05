(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) – Dopo una notte tranquilla, inizia il 29esimo giorno all’ospedale San Raffaele per Silvio, ricoverato lo scorso 5 marzo per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Èper oggi unmedico sulle condizioni del presidente di Forza Italia, a una settimana dall’ultimo. Nella nota firmata il 26 aprile da Alberto Zangrillo, medico di fiducia die direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto di midollo osseo e oncoematologia si parlava di “ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo”. Le dimissioni appaiono quindi prossime per l’ex premier, che sabato 6 maggio dovrebbe intervenire (ancora non è chiaro in quale forma) alla ...

Nella nota firmata il 26 aprile da Alberto Zangrillo, medico di fiducia die direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, e Fabio Ciceri, primario ...1' DI LETTURA MILANO " Aun mese dal giorno del ricovero, le dimissioni di Silviosembrano essere vicine. Seppur ancora con molta cautela, è di ieri la notizia secondo cui il leader di Forza Italia potrebbe ...È atteso per oggi, probabilmente in mattinata, il bollettino medico di Silvio, il settimo dall'inizio del ricovero al San Raffaele, così come riferiscono fonti sanitarie. Intanto, aun mese dall'arrivo in ospedale, l'ex premier avrebbe trascorso ...

Berlusconi, quasi un mese di ricovero: atteso bollettino Entilocali-online

(Adnkronos) - Dopo una notte tranquilla, inizia il 29esimo giorno all’ospedale San Raffaele per Silvio Berlusconi, ricoverato lo scorso 5 marzo per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia miel ...Le parole degli alleati. Tajani: "Berlusconi sta meglio, ho parlato con lui ieri sera, sta preparando il suo intervento per la manifestazione che si svolgerà a Milano". Salvini: "Non vedo l'ora di ris ...