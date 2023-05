Berlusconi | ' Quadro clinico stabile e confortante' | ma resta ricoverato

(Di mercoledì 3 maggio 2023) - Il ricovero al San Raffaele durerà ancora qualche giorno, dicono i medici. Ronzulli: 'Lui scalpita per uscire'

- Il ricovero al San Raffaele durerà ancora qualche giorno, dicono i medici. Ronzulli: 'Lui scalpita per uscire'Ilclinico generale del Presidente Silvioe' stabile e confortante consentendo la prosecuzione, in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica, ..."Ilclinico generale del presidente Silvioè stabile e confortante consentendo la prosecuzione in degenza ordinaria delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica". È ...

Berlusconi resta ancora ricoverato al San Raffaele, ma il bollettino dei medici parla di "quadro clinico stab… La Repubblica

Il quadro clinico generale di Silvio Berlusconi, , ricoverato al San Raffaele di Milano dal 5 aprile, "è stabile e confortante, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...