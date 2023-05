Berlusconi | Forza Italia si prepara al ritorno | da Milano a Bruxelles | l' investitura di Tajani

Le amministrative, l'incognita europee, gli equilibri interni. E poi, sopra tutto, il grande ritorno di Silvio, a un mese dal ricovero. Si taglia con il coltello la tensione inItalia per la kermesse nazionale di Milano in programma venerdì. LA KERMESSE AZZURRA Non una conferenza tra le tante,...... a proposito delle condizioni dell'ex presidente del Consiglio Silvio. Nessuna novità, invece, a proposito di un'eventuale dimissione del leader diItalia dall'ospedale milanese. ...Se c'è, al contrario, un fiero e coerente avversario delle tasse è, da sempre, Silvio. Il leader diItalia ha promesso per tutta la sua carriera politica di ridurre la pressione ...

Berlusconi, Tajani: "Continua a migliorare, lui unico leader Forza Italia" Adnkronos

Le dimissioni appaiono prossime per l'ex premier, che sabato 6 maggio dovrebbe intervenire (ancora non è chiaro in quale forma) alla convention di Forza Italia Dopo una notte tranquilla… Leggi ...Quasi un mese di ricovero per il leader di Forza Italia, il bollettino: “Quadro clinico confortante, proseguono terapie mirate” Milano, 3 mag. – “Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlu ...