Berlino | due bimbe di 7 e 8 anni accoltellate a scuola | una è in gravi condizioni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Nel giorno in cui un 14enne a Belgrado ha sparato e ucciso nove persone (tra cui 8 compagni di), adue bambine di 7 e 8sono statein un istituto a Neukölln: una delle due sarebbe in, l’altra ha riportato “serie ferite”, riferisce la Bild. Entrambe sono state trasportate in ospedale con l’elisoccorso dopo che l’assalitore, un uomo con problemi di salute mentale, le ha aggredite. Non ci sarebbe alcun legame tra lui e le vittime. L’attacco è avvenuto intorno alle 15 nel cortile dellaEvangelica di Neukölln. L’arma del crimine sarebbe stata già trovata, è tuttora in corso un’ampia operazione di polizia. (notizia in aggiornamento)

