Berlino | due bambine di sette e otto anni accoltellate a scuola | una è in pericolo di vita

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Duedisono statein unaevangelica diin Mainzerstraße, nel quartiere centrale di Neukölln. Una di loro è indi, l’altra è stata ferita in modo grave. Entrambe sono state trasportate in ospedale via elicottero. Secondo quanto riportano i media tedeschi, l’aggressore – un adulto – ha atteso la polizia all’interno dell’edificio e si è lasciato arrestare. Laè stata evacuata e l’intera zona chiusa al pubblico dalla polizia. Secondo le prime informazioni, moltissimi bambini potrebbero aver assistito al tentato omicidio ed esserne rimasti traumatizzati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Due bambine di 7 e 8 anni sono state accoltellate in una scuola evangelica di Neukölln, a Berlino. Entrambe sono state trasportate in elicottero in ospedale: verserebbero in gravi condizioni.