Berlino | attacco con coltello in una scuola | gravi 2 bambini

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Attorno alle tre del pomeriggio Duesono stati feriti in modo grave da un uomo che ha condotto uncon ilin unadi. Lo rende noto la polizia tedesca, precisando che un bambino è in condizioni critiche. Dopo l’, avvenuto verso le tre del pomeriggio, l’uomo ha aspettato la polizia nellaed è stato arrestato. Secondo quanto riferisce il giornale locale Bz, iferiti hanno 7 ed 8 anni. Laè stata evacuata e l’intera zona chiusa al pubblico dalla polizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

