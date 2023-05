Bergamo | neonata lasciata nella Culla per la vita Il biglietto della mamma | «Non posso | le auguro tutto il bene»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Aunaè stataalle 17per la» situata all’esternosedeCroce rossa. La piccola staed è stata portata da un equipaggio di soccorritori all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La, scrive Il Giorno, ha lasciato unin cui spiega di non potersi prendere cura di lei e, di conseguenza, di aver deciso di affidarla ai medici: «Nata stamattina 3/05/23. A casa, solo io e lei (come in questi 9 mesi). Non, ma leile la felicità del mondo. Un bacio per sempre (dalla). Vi affido un pezzo importantemia ...

