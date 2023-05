Bellanova | «Inter | messa cattiveria Periodo no mi ha aiutato»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Proseguono leviste nel post partita di Verona-venuto nella diretta diTV, ha dato un giudizio su quanto avvenuto questa sera al Bentegodi. RIENTRO TRANQUILLO – Minuti per Raoulin Verona-: «Ogni partita sta a noi renderla facile o difficile. Abbiamo messo, quanto abbiamo preparato in settimana e ci siamo portati a casa meritatamente i tre punti. Come sto? Quellì mi hamentalmente. Sto bene: ho fatto settanta minuti a Empoli, sono pronto e aspetto solo la chiamata del mister. La mia corsa? Penso sia natura, sono stato sempre veloce e non c’è niente di particolare».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

(3 - 5 - 2) : Handanovic 6; D'Ambrosio 6 (12'st Darmian 6), Acerbi 6.5, De Vrij 6; Dumfries 6 ... Mkhitaryan 6.5 (20'st Gagliardini 6), Dimarco 6.5 (12'st6); Dzeko 8, Martinez 8. In ...Doppio cambio anche per l'al 57' con Darmian eche entrano in campo al posto di D'Ambrosio e Dimarco. Edin Dzeko trova la doppietta al minuto 61', servito da Acerbi, in area di ...Le pagelle dell'. Handanovic 6,5: Un paio di palle sporche che avrebbero potuto impensierirlo, ... Dal 57'sv . De Vrij 6,5: C'è poco da difendere e lo fa praticamente sempre bene. Quando ...

LIVE - Hellas Verona-Inter 0-4, 55': Lautarooooooooooooooooooooooooooo!!! Brozo ruba palla, il Toro... Fcinternews.it

L’Inter riprende la zona Champions League con il quarto posto in classifica in solitaria battendo al Marcantonio Bentegodi 0-6 il Verona nel match valido per la 33/a giornata di Serie A. Ad aprire le ...L’Inter domina anche a Verona, vince la sua terza partita consecutiva in campionato, stacca Roma e Milan e si attesta al quarto posto in classifica. Bella e convincente prestazione per i nerazzurri ch ...