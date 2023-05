(Di mercoledì 3 maggio 2023) Leggi Anche Usa, tre bambini e tre adulti uccisi in unaa Nashville - La killer era una donna, aveva due fucili e una pistola Non si conosce il movente della. Secondo l'agenzia di stampa ...

Caccia al killer Sparatoria, cosa è successo Il fatto è avvenuto stamattina, intorno alle ...riporta che ci sono feriti che versano in condizioni critiche e ipotizza che l'autore della......fucili e una pistola Non si conosce il movente della. Secondo l'agenzia di stampa serba Tanjug , che cita fonti del ministero dell'Interno, nella sparatoria in una scuola primaria di......nove le persone rimaste uccise in una sparatoria avvenuta in una scuola elementare di. L'...riporta che ci sono feriti che versano in condizioni critiche e ipotizza che l'autore della...

Belgrado, strage a scuola: 14enne apre il fuoco in classe, almeno nove morti TGCOM

Sparatoria in una scuola elementare di Belgrado. La polizia serba ha fermato uno studente ... sono feriti che versano in condizioni critiche e ipotizza che l'autore della strage potesse trovarsi sotto ...Uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco contro i suoi compagni di classe, i docenti e il personale della sicurezza ...