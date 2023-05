Belgrado | strage a scuola | 13enne apre il fuoco in classe | almeno nove morti

Fotogallery -a scuola: 14enne apre il fuoco in classe, almeno nove morti Possibile attentato Fotogallery - Mosca: 'Attacco con droni contro il Cremlino, volevano uccidere Putin' L'OPERAZIONE "...L'autore dellaKosta K., l'autore dellaalla scuola di, secondo la legge serba non è penalmente responsabile poiché non ha ancora compiuto 14 anni. Lo ha detto l'avvocato ...Estratto dell'articolo di Giulia Arnaldi per www.corriere.it IL 13ENNE AUTORE DELLAIN UNA SCUOLA DISono 9 le vittime di una sparatoria avvenuta nella scuola Vladislav Ribnikar, nel centro di, dove un alunno non ancora quattordicenne , ...

Belgrado, 14enne apre il fuoco in una scuola: strage di studenti. Serbia annuncia 3 giorni di lutto RaiNews

Nove morti e almeno sette feriti: è questo il primo bilancio della sparatoria verificatasi mercoledì mattina alla scuola primaria Vladislav Ribnikar, in pieno centro a Belgrado. Ad aprire il fuoco è s ...E' un adolescente di 13 anni il responsabile della carneficina avvenuta questa mattina nella scuola di Vladislav Ribnikar a Belgrado, in Serbia. Il giovane, ...