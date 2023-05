Belgrado | sparatoria in una scuola primaria | 9 vittime 8 bambini e 7 feriti Ad aprire il fuoco un 14enne

Unaè avvenuta in una scuola primaria nel centro di, dove un adolescente ha aperto il fuoco. La polizia ha riferito che le vittime sono 8 bambini e una guardia dell'istituto. Altri 6 ...Secondo l'agenzia Tanjug, che cita fonti del ministero dell'interno, nelladi stamane in una scuola primaria disono rimasti uccisi otto allievi e un guardiano dell'istituto. ...Secondo l'agenzia Tanjug, che cita fonti del ministero dell'interno, nelladi stamane in una scuola primaria disono rimasti uccisi otto allievi e un guardiano dell'istituto. Altri sei ragazzi e una insegnante sono rimasti feriti. (ANSAmed).

Belgrado, studente di 14 anni spara a scuola: morti e feriti. Arrestato Sky Tg24

Il giovane stamane si è presentato nell’istituto ‘Vladislav Ribnikar' della capitale serba con la pistola del padre, e ha fatto fuoco contro chi incontrava nei corridoi Belgrado, 3 maggio 2023 - Uno ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...