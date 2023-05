Belgrado | 14enne spara a scuola contro i compagni di classe | almeno nove morti

(Di mercoledì 3 maggio 2023)persone sono morte, di cui otto adolescenti, e diverse altre sono rimaste ferite in unadi, dopo che uno studentehato questa mattina con una pistolai suoi...

Otto ragazzi e una guardia della sicurezza hanno perso la vita in una sparatoria nella scuola elementare 'Vladislav Ribnikar' nel centro di. Sette persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini e uno dei professori, già medicati nell'ospedale di Tirsova. I media serbi riportano come autore della sparatoria uno studente di 14 ...La polizia diha isolato la zona intorno alla scuola. 3 maggio 2023... maxi operazione tra Italia ed Europa: arresti e perquisizioni - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow le immagini Fotogallery -, strage a scuola:apre il fuoco in classe, almeno ...

Belgrado, strage a scuola: 14enne apre il fuoco in classe, almeno nove morti TGCOM

La polizia lo ha identificato con le iniziali K.K., precisando che è nato nel 2009 ed è uno studente della scuola. Nell’ultima sparatoria di massa, nel 2013, un veterano della guerra dei Balcani uccis ...Uno studente quattordicenne di una scuola primaria di Belgrado ha sparato alcuni colpi di pistola all'interno dell'istituto provocando la morte ...