Belen | Stefano De Martino si confida | «Tenere insieme la famiglia non è facile» Cosa avrà voluto dire?

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Camere separate perDeRodriguez? a quanto pare sì. Il conduttore Rai ha raccontato in un?intervista a Oggi che, per quanto ami, sta pensando...

De Martino preferisce dormire in camere separate maè ...De Martino ha raccontato in un'intervista a Oggi che, per quanto ami, sta pensando di avere camere separate. Sembra infatti che voglia avere l'opportunità di dormire lontano dalla sua ...De Martino si è raccontato a tutto campo al settimanale Oggi, che lo ha messo sulla ... una dichiarazione in particolare ha stupito: sogna camere da letto separate conRodriguez . 'Io la ...

Stefano De Martino: “Io e Belen Rodriguez ci siamo sempre l’uno per l’altra, ma sogno camere OGGI

Stefano De Martino si racconta: il matrimonio con Belén Rodriguez, il rapporto con Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese, Maria De Filippi e il ...Le parole di Stefano De Martino sul rapporto con Belen Rodriguez, gli addii e i ritorni di fiamma e tanto altro.