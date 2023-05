Belen | Stefano De Martino si confida | ' Tenere insieme la famiglia non è facile' Cosa avrà voluto dire?

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Camere separate perDeRodriguez ? a quanto pare sì. Il conduttore Rai ha raccontato in un'intervista a Oggi che, per quanto ami, sta pensando di avere camere separate. I ...

Camere separate perDe Martino eRodriguez a quanto pare sì. Il conduttore Rai ha raccontato in un'intervista a Oggi che, per quanto ami, sta pensando di avere camere separate. I motivi Sicuramente ...De Martino preferisce dormire in camere separate maè ...De Martino ha raccontato in un'intervista a Oggi che, per quanto ami, sta pensando di avere camere separate. Sembra infatti che voglia avere l'opportunità di dormire lontano dalla sua ...

De Martino: Con Belén sogno camere separate, mai pensato di prendere il posto di Spinalbese con Luna Fanpage.it

Camere separate per Stefano De Martino e Belen Rodriguez a quanto pare sì. Il conduttore Rai ha raccontato in un’intervista a Oggi che, per quanto ami Belen, sta ...Stefano De Martino si racconta: il matrimonio con Belén Rodriguez, il rapporto con Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese, Maria De Filippi e il ...