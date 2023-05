Beautiful tocca il traguardo delle 9000 puntante e sbarca per la prima volta a Roma | i dettagli 

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ilper la: ecco i, la soap opera più popolare del mondo, in occasione delpuntate – lapuntata risale al 23 marzo 1987 sulla CBS – sceglie di nuovo l’Italia per ambientare le sue storie appassionanti. Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, e la Puglia nel 2012, a distanza di oltre dieci anni,sceglie, per lain 36 anni,, la Capitale della “grande bellezza” amata in tutto il ...

... in programma dalle 14 circa, subito dopo(quest'ultimo, invece, è confermato per tutta ... Lo stesso destinoanche, per esempio a Uomini e Donne che, dopo aver saltato l'appuntamento di ...(Dal film Amind). E quell'amore che arriccia il tuo nasoil mio stupido cuore. (Fred Astaire). Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel ...... in programma dalle 14 circa, subito dopo(quest'ultimo, invece, è confermato per tutta ... Lo stesso destinoanche, per esempio a Uomini e Donne che, dopo aver saltato l'appuntamento di ...

Beautiful tocca le 9mila puntate e sceglie Roma per le riprese Agenzia ANSA

MILANO (ITALPRESS) - Beautiful, la soap opera più popolare del mondo, in occasione del traguardo delle 9000 puntate - la prima puntata risale al 23 marzo ...Beautiful, la soap opera più popolare del mondo, in occasione del traguardo delle 9000 puntate - la prima risale al 23 marzo 1987 sulla Cbs - sceglie di nuovo l'Italia per ambientare le sue storie. (A ...