BCE sulla scia della FED verso nuovi rialzi L’Italia? Per UBS “il vero impatto ancora deve verificarsi”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La BCE – Banca Centrale Europea – molto probabilmente continuerà a seguire la FED (Federal Reserve) americana. Per questo motivo, gli esperti del settore sono abbastanza certi che domani vi sarà un nuovo rialzo nei tassi di interesse di almeno 25 punti base (lo 0,25%). Le prospettive per l’economia Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer Ubs Wm Italy, sostiene che le prospettive per l’economia sonoincerte: “Nelle nostre attese, il picco dei tassi d’interesse per la zona euro potrebbe essere raggiunto al 3,5% entro giugno, ma successivamente il rallentamento economico e un sensibile razionamento del credito dovrebbero far propendere per una pausa”. Gli aumenti dei tassi d’interesse dell’ultimo anno, sottolinea, “hanno cominciato a frenare i settori ad alta intensità di capitale e leva finanziaria, tra i quali spiccano immobiliare e costruzioni, ...