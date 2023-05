Bayern Monaco | Mané sempre più in bilico

Commenta per primo Intervistato da Sky Sport Germania , l'attaccante del Manchester United in prestito dal, Marcel Sabitzer , ha parlato così riguardo al suo futuro e di un dialogo col tecnico dei bavaresi, Thomas Tuchel: 'Finora, ovviamente, non c'è stato alcun contatto. Ognuno è ...In Inghilterra gli fanno una corte spietata, il PSG lo osserva con grande attenzione ma nelle ultime settimane si è parlato anche del possibile interessamento del. Una buona notizia per ...Sull'ex Real Madrid hanno messo gli occhi anche ile gli stessi Blancos.

Bayern Monaco, nel mirino un attaccante della Premier League Calciomercato.com

Il motivo della perquisizione risiede nei legami tra l’oligarca e Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern. Mané e Sané, Bayern Monaco. Perquisizione in sede per il Bayern: il motivo. L’oligarca ru ...Aurelio De Laurentiis non molla e allora il Bayern Monaco è pronto a fare un passo indietro. Il club bavarese vuole un attaccante per rilanciare la squadra e aveva pensato a ...