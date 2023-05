Battaglia PD | bene i contributi energia alle famiglie in difficoltà

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Erica – “E’ un’ottima notizia l’approvazione da parte della Giunta Capitolina della memoria che prevede “economici una tantum per il rincaro energetico” ain. Ora spetta al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di procedere all’Avviso Pubblico rivolto alla cittadinanza e di predisporre un applicativo informatico sul portale di Roma Capitale per l’inserimento on line delle domande di accesso al contributo. Confido in un rapido lavoro degli uffici capitolini, vista infatti l’importanza dell’aiuto economico mi auguro che i cittadini in possesso dei requisiti possanoficiarne quanto prima. E’ un segnale importante per eliminare le disuguaglianze che di fatto esistono tra cittadini”. Lo dice in una nota la consigliera capitolina dem Erica(In ...