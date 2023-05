Batistuta | l’ultimo centravanti

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Pubblichiamo un estratto da “” di Andrea Romano in uscita il 5 maggio per la collana Vite inattese di 66thand2nd. Quella contro il Barcellona è chiaramente una semifinale sovradimensionata rispetto allo status della Coppa delle Coppe. Perché in quegli anni i blaugrana parlano una lingua diversa rispetto al resto d’Europa, un idioma che viene da lontano, che si porta dietro il codice comunicativo del calcio totale ma che lo ha manipolato con l’inserimento di calciatori dalla tecnica pregiatissima. A inizio stagione l’eredità di Johan Cruijff è stata raccolta da Sir Bobby Robson, l’uomo che nel 1981 è riuscito a vincere la Coppa Uefa con l’Ipswich Town ed ex commissario tecnico dell’Inghilterra eliminata dalla Mano de Dios al Mondiale del 1986. Le sue prime decisioni in Catalogna sono destinate a cambiare il calcio europeo almeno per i due decenni successivi. Per prima cosa Robson fa ...