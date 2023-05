Basket | playoff Nba | Miami è senza Butler e New York vince 111-105 e pareggia la serie sull' 1-1

(Di mercoledì 3 maggio 2023) New, 3 mag. - (Adnkronos) - I NewKnick battono 111-105 iHeat eno'1-1 ladi semifinale della Eastern Conference Nba. In campo non c'è Jimmy, alle prese con i postumi della distorsione alla caviglia subita in gara-1, ma i Knicks sono comunque pari all'inizio dell'ultimo quarto contro i combattivi Heat. Serve un parziale da 35-28 rimontando da -6 negli ultimi 12 minuti per trovare il pareggio nella, ringraziando un gioco da quattro punti di Jalen Brunson. Il leader dei Knicks gioca un brutto primo tempo da 7 punti e 1/6 al tiro e sembra anche lui alle prese con un problema alla caviglia che lo limita moltissimo, ma si scrolla di dosso le difficoltà nel momento più importante per ...

La serie più attesa e affascinante del secondo turno deiNba inizia con la vittoria esterna dei Los Angeles Lakers e il passo falso dei Golden State Warriors, che cadono 112 - 117 al Chase Center. Più lucidi e brillanti, i Lakers si presentano all'...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Zalgiris Kaunas - Barcellona , sfida valida come gara - 3 deidell' Eurolega 2022/2023 di. La formazione lituana è chiamata a cercare di sfruttare il fattore ambientale per provare l'impresa di accorciare sui blaugrana, fin qui saliti sul 2 - 0 ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Fenerbahce - Olympiacos , sfida valida come gara - 3 deidell' Eurolega 2022/2023 di. Dopo le prime due partite, andate in scena in Grecia, la serie è in perfetta parità, sull'1 - 1. Dopo aver perso la prima partita, infatti, la formazione ...

Klay Thompson non è preoccupato dopo la sconfitta dei Golden State Warriors nella prima gara della serie contro i Los Angeles Lakers. "È stato un cambio veloce ...New York, 3 mag. – (Adnkronos) – I risultati dei playoff Nba, tra parentesi la situazione all’interno delle serie delle semifinali di Conference: New York Knicks-Miami Heat 111-105 (1-1); Golden State ...