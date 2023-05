Basket | playoff Nba | i risultati delle partite

(Di mercoledì 3 maggio 2023) New York, 3 mag. - (Adnkronos) - IdeiNba, tra parentesi la situazione all'internoseriesemifinali di Conference: New York Knicks-Miami Heat 111-105 (1-1); Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 112-117.

La serie più attesa e affascinante del secondo turno deiNba inizia con la vittoria esterna dei Los Angeles Lakers e il passo falso dei Golden State Warriors, che cadono 112 - 117 al Chase Center. Più lucidi e brillanti, i Lakers si presentano all'...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Zalgiris Kaunas - Barcellona , sfida valida come gara - 3 deidell' Eurolega 2022/2023 di. La formazione lituana è chiamata a cercare di sfruttare il fattore ambientale per provare l'impresa di accorciare sui blaugrana, fin qui saliti sul 2 - 0 ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Fenerbahce - Olympiacos , sfida valida come gara - 3 deidell' Eurolega 2022/2023 di. Dopo le prime due partite, andate in scena in Grecia, la serie è in perfetta parità, sull'1 - 1. Dopo aver perso la prima partita, infatti, la formazione ...

PLAYOFF 2023 | DA DOMANI IN VENDITA I MINI ABBONAMENTI PER GARA1 E GARA2 DEI QUARTI DI FINALE ... Bologna Basket

Klay Thompson non è preoccupato dopo la sconfitta dei Golden State Warriors nella prima gara della serie contro i Los Angeles Lakers. "È stato un cambio veloce ...New York, 3 mag. – (Adnkronos) – I risultati dei playoff Nba, tra parentesi la situazione all’interno delle serie delle semifinali di Conference: New York Knicks-Miami Heat 111-105 (1-1); Golden State ...