Basket | Nba | Joel Embiid di Philadelphia vince il premio di Mvp

(Di mercoledì 3 maggio 2023) New York, 3 mag. - (Adnkronos) - Il centro dei76ersper la prima volta in carriera ildi Mvp della regular season Nba. Il 29enne camerunense totalizza 915 punti e precede il vincitore delle due passate stagioni il 28enne serbo Nikola Jokic (674) e il 28enne greco dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo (606). Per la prima volta in venti anni l'ala dei Los Angeles Lakers LeBron James non riceve nessuno punto.

La serie più attesa e affascinante del secondo turno dei playoff Nba inizia con la vittoria esterna dei Los Angeles Lakers e il passo falso dei Golden State Warriors, che cadono 112 - 117 al Chase Center. Più lucidi e brillanti, i Lakers si presentano all'ultimo ... Nel frattempo, il 29enne pivot camerunense dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, è stato votato Mvp della stagione 2022 - 2023 dell'Nba davanti a Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Giannis Antetokounmpo

New York, 3 mag. – (Adnkronos) – I New York Knick battono 111-105 i Miami Heat e pareggiano sull'1-1 la serie di semifinale della Eastern Conference Nba. In campo non c'è Jimmy Butler, alle prese con ...