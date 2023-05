Basket | Eurolega 2022 2023 | i risultati dei playoff

... per una volta la copertina non è data al calcio, bensì al: in pratica tutta la prima ...che ha riaperto il play - off (i blancos sono adesso 1 - 2) per accedere alle final Four di: una ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Zalgiris Kaunas - Barcellona , sfida valida come gara - 3 dei playoff dell'2022/2023 di. La formazione lituana è chiamata a cercare di sfruttare il fattore ambientale per provare l'impresa di accorciare sui blaugrana, fin qui saliti sul 2 - 0 senza troppe ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Fenerbahce - Olympiacos , sfida valida come gara - 3 dei playoff dell'2022/2023 di. Dopo le prime due partite, andate in scena in Grecia, la serie è in perfetta parità, sull'1 - 1. Dopo aver perso la prima partita, infatti, la formazione di Istanbul è ...

L'ipocrisia di EuroLeague che torna sulla rissa di Madrid... Pianetabasket.com

Neanche il calore della Zalgirio Arena di Kaunas è riuscito a fermare il Barcelona, prima squadra a avanzare alle Final Four di EuroLeague 2022/23. La squadra di coach Sarunas ...Un canestro da tre allo scadere di Kostas Sloukas ha regalato al Olympiacos la vittoria sul Fenerbahce. Serie sul 2-1 per i Reds. Di seguito il video della bomba decisiva del greco e a breve ...