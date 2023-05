Barone | «Serie A importante quanto la Coppa Italia! Tre obiettivi»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Joein un suo intervento su DAZN in occasione di Salernitana-Fiorentina, ha parlato dell’importanza della sfida diA così come le altre due Coppe. Ricordiamo che i viola sfideranno l’Inter inItalia. TRE– Joevuole arrivare più in alto possibile in classifica inA e portare avanti anche altri, altrettanto importanti come la finale diItalia contro l’Inter: «Stiamo giocando tante partite in questo periodo, dobbiamo portare a casa il risultato anche in campionato perché glinon sono solo le due coppe. Bisogna arrivare il più in alto in classifica. Ci giochiamo tanto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...