Barbara D’Urso stoccata da una nota conduttrice Rai | “Non è voluta venire nel mio programma”

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è finita al centro di una nuova polemica che è stata issata da unaRai. Nell’ultimo numero di Chi Magazine, infatti, è presente un’intervista rilasciata da Milly Carlucci, in cui la donna sviscera alcune faccende molto interessanti. In particolar modo, la presentatrice di Ballando con le stelle ci ha tenuto a L'articolo proviene da KontroKultura.

Sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle stanno circolando moltissimi rumor. C'è chi parla anche di un arrivo in giuria die Luisella Costamagna e dell'addio di Selvaggia Lucarelli . Di tutto questo ha parlato Milly Carlucci in un'intervista rilasciata a Chi . La conduttrice non ha smentito (ma nemmeno ...Ballando con le Stelle: daa Selvaggia Lucarelli, parla Milly Carlucci Tra le pagine del settimanale Chi , Milly Carlucci è stata protagonista di una interessante intervista nel corso ...a Ballando con le Stelle : parla Milly Carlucci. Milly Carlucci ha infatti rilasciato un'intervista a Chi , nella quale le è stata chiesta un'opinione riguardo ad alcuni rumors che ...