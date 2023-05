Bandiere e cori | tifosi scatenati accolgono così il pullman del Napoli

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilè arrivato a Udine in vista della sfida di domani contro l'Udinese, che potrebbe valere lo scudetto aritmetico. Ecco l'accoglienza ...

Il Napoli è arrivato a Udine in vista della sfida di domani contro l'Udinese, che potrebbe valere lo scudetto aritmetico. Ecco l'accoglienza ..., fumogeni eper i giocatori del Napoli . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... vinceremo vinceremo il tricolor!'anche per il mister Spalletti osannato dalla folla I tifosi ...Udine i tifosi continuano ad arrivare davanti all'Hotel dove risiede il Napoli sventolando...

Festa scudetto: cori in centro a Napoli, bandiere e botti Agenzia ANSA

Canti, cori e bandiere per lo Scudetto del Napoli: lo splendido video delle Suore Francescane di Casoria che cantano “Sarò con te” è ...E' il momento di Lazio - Sassuolo. Alle 21.00 saranno sugli spalti per offrire il solito spettacolo tra cori e bandiere, ma prima i tifosi laziali si sono riuniti a Ponte Milvio per ...