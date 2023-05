Banca Mediolanum | la storia degli ultimi 3 anni di Maticmind

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Milano, 3 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Credere in unaimprenditoriale e investirci per permettere all'azienda di giocare in un campionato più prestigioso. Si potrebbe riassumere così ladi, leader in Italia nel settore della Ict system integration, che ha intrapreso un percorso di finanza straordinaria, articolato in 4 tappe, con al proprio fiancoin qualità di financial advisor. Oggi è stata ripercorsa l'evoluzione imprenditoriale di: dall'idea originaria del suo fondatore, Carmine Saladino, all'ingresso nel capitale, a fine 2020, del Fondo Italiano d'Investimento (partecipato da Cassa Depositi e Prestiti), per arrivare, nel 2022, all'acquisizione della quota di ...