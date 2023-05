Bambino di 9 anni muore per il regime crudele di punizioni di madre e compagno | “Buttato nell’acqua gelata e lasciato al freddo”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Undi 9è morto dopo essere stato ripetutamente aggredito e tenuto in acqua fredda o bagnato al gelo della notte da suae dal fidanzato. Il fatto è accaduto a Droitwich, Regno Unito. Il bimbo di nome Alfie Steele era coperto di lividi, quando è stato ritrovato senza vita, sottoposto ad unpunitivo sinistro e. Sua mamma, Carla Scott è stata accusata di omicidio dalla Corte, per l’uccisione del piccolo Alfie: “entrambi pensavano fosse accettabile” colpire Alfie con “cinture o usare altre forme più dure di punizione” ha detto il pm nell’accusa. Metodi punitivi pesantissimi come immergerlo in acqua fredda mentre era nudo o costringerlo a stare fuori, nel cuore della notte e farsi gettare addosso dell’acqua fredda. Il giorno della morte del, il ...

E' stato arrestato dopo una caccia all'uomo durata un giorno l'uomo accusato di aver ucciso cinque persone in Texas, tra le quali un bambino di nove anni. Lo riporta la Cnn, precisando che il principale sospettato per la strage, Francisco Oropesa, è stato trovato in una casa a poche miglia dall'abitazione di Cleveland, località del Texas. Oropeza è stato arrestato nella città texana di Cut and Shoot, a meno di 50 chilometri dalla scena del crimine.

