Ballando con le Stelle Usa torna sulla generalista dopo il passaggio su Disney+

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dancing with the Stars Il futuro che fa un passo indietro. Pochi mesi fa, il trasloco di Dancing with the Stars, dalla tradizionale ABC alla galoppante, sembrava potesse rappresentare uno spartiacque e una potenziale mazzata definitiva per la televisione lineare. Ebbene, notizia recente, lanciata da Vulture, è che,una sola stagione, la seguitissima versione ae strisce dicon lerete che l’ha lanciata.trasmetterà ancora il live streaming ma perdendo l’esclusiva. E’ durato un lampo, dunque, il matrimonio tra lo show da guardare in diretta e la casa dell’on demand. A pesaredecisione anche il cambio ai vertici Disney; senza contare che l’attuale sciopero degli ...

L'ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata travolta da innumerevoli polemiche, che avevano tutte un denominatore comune: Selvaggia Lucarelli . La giurata è stata infatti al centro di discussioni, liti e scontri ...Sembrano essere già in partenza i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle . Milly Carlucci , infatti, inizierà presto il suo 'Ballando con le stelle on the road' in diverse città italiane per reclutare nuovi professionisti che possano entrare a far ...

La produzione di Ballando con le Stelle sta facendo tutto il possibile per portare, nella prossima edizione, l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Stando al sito DavideMaggio.it Milly Carlucci ha infa ...