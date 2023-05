“Balla coi libri” | la presentazione del libro intervista a Marcello Baraghini giovedì 11 a Roma

I media statunitensi parlano di differenze inconciliabili tra marito e moglie. Il divo dilupi aveva sposato la modella e designer nel 2004. Dall'unione di quella che è considerata una delle coppie più longeve di Hollywood sono nati tre figli. Ecco la loro storiaKievin Costner, 68 anni, è una delle più grandi star di Hollywood, vincitrice di Oscar ed Emmy per la serie televisiva 'Yellowstone' e per film come 'lupi', 'Guardia del corpo' e 'Bull ...Sex symbol e icona del cinema d'oltreoceano, Kevin Costner è tornato single. È di queste ore, infatti, l'annuncio che l'attore e regista (che conlupi ha vinto ben sette Premi Oscar) ha divorziato dalla moglie Christine Baumgartner , ex modella e designer di borse. A dare la notizia, decisamente inaspettata, è stato il portavoce dell'...

Kevin Costner e Christine Baumgartner, il divorzio dopo 19 anni Sky Tg24

Kevin Costner annuncia il divorzio dalla seconda moglie Christine Baumgartner. I due erano sposati da 19 anni ma stavano insieme da quasi 25 ...