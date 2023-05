“Baby numero 4!” La coppia della tv italiana fa poker | l’annuncio dolcissimo insieme agli altri piccoli di casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Oggi, tuttiper la prima volta in assoluto. A vedere se il bimbo/a sta bene nel pancino di mamma con il nostro dottore del cuore, come a, con una melodia perfetta. Non pensavo il mio cuore fosse capace di amare ancora una volta così tanto. Ti aspettiamo4“. Così lavip ha annunciato l’arrivo del quarto figlio. Un annuncio con un video in cui tutta la famiglia dal ginecologo. Stiamo parlando di Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo. Quando i due hanno deciso di partecipare a “Temptation Island” erano fidanzati da 3 anni. Alessandra, 21 anni, insegnante di Zumba, Emanuele, 33 anni, proprietario di un solarium. Entrambi sono di Napoli. È stata lei a scrivere per partecipare al programma. Leggi anche: “Ti aspettiamo”. Gioia immensa per lavip ...