(Di mercoledì 3 maggio 2023) Una ragazza di 16 anni èieri sera nella sua abitazione a Montefalcione, in provincia di. Non si esclude che si sia trattato di un incidente domestico, tra le ipotesi la caduta di un ...

La salma è stata trasportata all'ospedale Moscati diper i successivi accertamenti. Sarà disposta l'autopsia per far luce sulle cause del decesso. 3 maggio 2023La tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri a Montefalcione, in provincia di. La giovane, aveva messo sotto carica il suo cellulare che deve esserle scivolato di mano e ha ...Sulla morte della minore è stata aperta un'inchiesta da parte della procura diper far luce sull'incidente domestico. Il cordoglio Sul posto si è portato anche il primo cittadino di ...

Avellino, 16enne morta in casa folgorata Entilocali-online

Una ragazza di sedici anni è morta folgorata nella vasca da bagno della sua abitazione mentre parlava al telefono con una sua amica. La tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri a Montefalci ...Una ragazza di sedici anni è morta folgorata nella vasca da bagno della sua abitazione mentre parlava al telefono con una sua amica. La tragedia si è verificata nella tarda serata ...