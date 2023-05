Autonomia | al via iter in Commissione al Senato

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E’ ufficialmente iniziato il percorso parlamentare del disegno di legge di attuazione dell’differenziata. Con il primo tocco di palla, la partita in Parlamento è cominciata e gli schemi sono chiarissimi. La riforma è stata incardinata oggi stesso in primaAffari Costituzionali del, esattamente come annunciato nei giorni scorsi e in linea con il programma stabilito”. Lo afferma il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, presente inper la seduta dellaAffari Costituzionali.Calderoli parla di “un primo passo storico per questo provvedimento, che vede il Parlamento pienamente coinvolto e si pone l’obiettivo ambizioso di far correre il Paese come un treno ad alta velocità. Laha ...