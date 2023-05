Auto sfonda il parapetto e finisce nel fiume | recuperato il cadavere del conducente

...il corpo del conducente Il corpo del conducente del veicolo è stato recuperato dai soccorritori fluviali dei vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano che hanno raggiunto a nuoto l'che si ...Un bicamere in centroi 4.700 euro per le 3 notti; una stanza privata in una casa, con bagno ... si riabbracceranno all'Adunata di Udine Scontro trae furgone, soccorso il centauro 38enne ...Non pago, dopo aver mandato in frantumi il vetro della prima, l'extracomunitario ha continuato a sfogare la propria rabbia: lo stesso destino, infatti, è capitato almeno a un'altra decina di ...

Auto sfonda il parapetto a ponte Loreto e finisce nell'Isarco. Morto il conducente RaiNews

A Bolzano un'automobile è precipitata questa mattina da un ponte nel fiume Isarco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che poco dopo hanno recuperato un ...Ha danneggiato e incendiato l'auto di un suo ex collega senegalese per il quale provava forte antipatia e, non pago, gli ha inviato una lettera con insulti razzisti. (ANSA) ...