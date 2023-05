Aurora Ramazzotti | Michelle e suocera come due bodyguard | tutte pazze per Cesare Augusto

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il 30 aprileha festeggiato un mese e per l'occasioneha condiviso su Instagram alcune foto inedite dei giorni precedenti al parto e del giorno della nascita. In particolare la foto del bambino per la prima volta in braccio al padre, Goffredo Cerza, racconta quei...

...cristinamarino cristinamarinomadre didicituttiimieiimpegni gossip lucaargentero lucaargenterofabioresti lucaargenterolibro lucaargenterosuocera sifb Articolo precedentepubblica le ...La 26enne festeggia così il primo mese del figlio Cesare Augusto Condivide con i fan una serie di dolcissime immagini di un momento tanto importante "C'erano tutti" .in occasione del primo mese compiuto dal figlio Cesare Augusto , nato il 30 marzo scorso, pubblica sul suo profilo Instagram le foto intime e private del giorno del parto . La 26enne ...... in piscina tutta nuda IN POSA SENZA MAKE - UP Fotogallery - Kasia Smutniak in India: guarda le foto REVIVAL DELLA GRAVIDANZA Fotogallery -, dal pancione alla nascita di Cesare: le ...

Aurora Ramazzotti, il figlio Cesare compie un mese: le foto del giorno del parto IL GIORNO

Aurora Ramazzotti pubblica le foto intime e private del giorno del parto. Quel giorno in Svizzera c'erano tutti ...Sarà un’estate 2023 nel segno della musica quella di Italia 1, che rinnova l’appuntamento con Love Mi, il concerto a scopo benefico di Fedez, insieme al tradizionale “concertone” itinerante di Battiti ...